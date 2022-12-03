تعديل قوانين "الفاف" يدخل مرحلته النهائية

دخل مشروع تعديل قوانين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) مرحلته النهائية حسبما أوضحه، اليوم السبت، بيان الهيئة الاتحادية.

من بين الملفات العديدة التي تمت دراستها من طرف المكتب الفدرالي للفاف خلال اجتماعه القانوني لشهر نوفمبر، ذلك المتعلق بتعديل قوانين الفاف مع قوانين الفيفا.

وأوضح نفس المصدر، أنه من المقرر أن يتم طي هذا الملف قبل نهائي السنة الجارية، مثلما أعلن عنه رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة، جهيد زفيزف خلال انتخابه يوم 7 جويلية الماضي.

وتطلب صدور المرسوم التنفيذي رقم 22-309 المؤرخ في 12 سبتمبر 2022 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 14-330 بتاريخ 27 نوفمبر 2014 المحدد لإجراءات تنظيم وتسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا القانون الأساسي، مهلة جديدة من أجلب تكييف مشروع القوانين مع النص الجديد.

وقدم الأمين العام للفاف، منير دبيشي، وضعية مفصلة عن هذا الملف في الأشهر الماضية، وكذا العمل المنجز بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة.

و تختم الفاف بيانها بأنه تم إرسال النسخة الأخيرة للقوانين المعدلة مرفوقة بتقرير مرحلي للفيفا، من أجل دراسة هذا المشروع قبل المصادقة النهائية عليه خلال الجمعية العامة الطارئة".