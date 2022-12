Coup dur pour la sélection brésilienne

Une mauvaise nouvelle pour le Brésil à deux jours du match contre la Corée du Sud.

En effet, Alex Telles et Gabriel Jésus, tous deux blessés, doivent quitter cette Coupe du Monde 2022.

Le sélectionneur brésilien vient de perdre coup sur coup Alex Telles et Gabriel Jésus pour le reste de cette Coupe du Monde 2022.

Selon le média brésilien Globo, les deux joueurs souffrent du genou droit mais pas avec la même gravité.

La période d’indisponibilité du buteur de Manchester est estimée à 3 semaines. Une durée d’absence courte mais suffisante pour le priver de la fin de la compétition.

Pour Alex Telles, la blessure serait plus sérieuse. Le latéral du FC Séville pourrait même passer par la case opération l'éloignement des terrains pendant plusieurs mois.