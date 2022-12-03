تسوية الرزنامة: التعادل يحسم القمتين

أجريت، اليوم السبت، لقاءات متأخرة في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وشهدت نهاية قمتي شباب بلوزداد-مولودية الجزائر واتحاد الجزائر-وفاق سطيف بنتيجة التعادل.

وعرف أشبال التقني التونسي فوزي البنزرتي كيف يعودون بنتيجة إيجابية من تنقل صعب إلى ملعب 20 أوت لمواجهة حامل اللقب شباب بلوزداد.

ولم ترقى المواجهة إلى تطلعات الجمهور الغفير الحاضر بالملعب أو المتتبعين على الشاشة الصغيرة، وشهدت محاولات محتشمة من الطرفين قبل أن يعلن الحكم نهاية المقابلة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة يحافظ أبناء العقيبة على الصدارة بـ26 نقطة فيما يرفع أصحاب اللونين الأحمر والأخضر رصيدهم إلى النقطة 19 في المركز الخامس.

في مواجهة أخرى مرتقبة احتضنها ملعب الدار البيضاء بالعاصمة دون حضور الجمهور، فشل اتحاد الجزائر في تجاوز الضيف الثقيل وفاق سطيف الذي تقدم عن طريق المتألق قندوسي في الدقيقة 68 قبل أن يعدل زواري للمحليين في الدقيقة 75.

ويحافظ أشبال المدرب الجديد خالد لموشية على المركز الثالث بـ22 نقطة، فيما يبقى الاتحاد سادسا بـ18 نقطة.