Les Néerlandais premiers qualifiés aux quarts de finale

Les Pays-Bas sont les premiers qualifiés pour les quarts de finale du Mondial 2022 après avoir battu sans trop d’efforts les États-Unis 3-1 ce samedi 3 décembre.

Si les Néerlandais partaient favoris de ce premier huitième de finale, ils devaient prêter attention à la jeune garde américaine, qui avait montré de bonnes choses en phase de groupes, tenant notamment en échec l’Angleterre (1-1).

De leur côté, les Oranje n’avaient pas non plus été des plus rassurants dans les poules, même s’ils ont terminé premier.

Les Pays-Bas n’ont tout de même pas tremblé dans ce premier huitième. Les Américains n’ont jamais semblé au niveau et l’absence d’un numéro neuf s’est clairement fait sentir face à la défense orange très compacte.

Les Néerlandais avaient déçu en poules en ne créant que peu de situation de but, mais ils ont répondu à leurs détracteurs dès la 10e minute en ouvrant le score sur un but de Memphis Depay.

Les Oranje ont ensuite laissé le ballon aux États-Unis, qui n’a pas réussi à bouger le bloc défensif adverse, et ont saisi des opportunités sur des contres très rapides. Cela a été le cas sur une action simple, très similaire au premier but, que Blind concrétise juste avant la mi-temps.

Si les Américains ont ensuite réduit l’écart en deuxième mi-temps sur un très beau but de Wright et ont même poussé pour égaliser, ils n’ont jamais semblé vraiment inquiéter les Néerlandais, qui ont enfoncé le clou dans les dix dernières minutes avec Dumfries, libre de tout marquage sur un centre.

Les hommes de Louis Van Gaal rejoignent donc les quarts de finale et affronteront les vainqueurs d’Australie-Argentine, à suivre ce samedi à 20h.