فتح تحقيق في حادثة عين الفوارة

فتحت مصالح أمن ولاية سطيف تحقيقا في ملابسات حادثة تخريب معلم عين الفوار مساء أمس الجمعة من طرف شاب، حسب ما علم اليوم السبت من ذات الهيئة النظامية.

وأوضح مسؤول خلية الإعلام والاتصال محافظ الشرطة بمديرية أمن الولاية عبد الوهاب عيساني أنه على إثر إقدام شخص يبلغ من العمر 37 سنة ينحدر من ولاية سطيف مساء أمس الجمعة على الساعة 19 و40 دقيقة على تسلق المعلم الأثري عين الفوارة وتهشيم أجزاء من تمثال المرأة، تم تدخل عناصر الشرطة في الوقت المناسب وتوقيف الجاني وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

وأضاف نفس المتحدث أن الشخص المعني يخضع حاليا لإجراء التوقيف تحت النظر إلى غاية تقديمة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ومن المتوقع، حسب الإجراءات المعمول بها، أن يتم سماع الأطراف المدنية المتمثلة في مديرية الثقافة والفنون والديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية وذلك قبل أن يتأسسا كطرفين متضررين أمام الجهات القضائية المختصة، حسب ما تمت الإشارة إليه.

يذكر أن معلم عين الفوارة الذي يتوسط مدينة سطيف يعد وجهة سياحية بامتياز وسبق أن تعرض في عديد المرات إلى أفعال تخريبية خلال سنوات 1997 و2006 و2017.