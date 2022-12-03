الحالة الصحية للأسطورة بيليه تتدهور

بدأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بالرعاية التلطيفية بعد توقف العلاج الكيماوي لسرطان القولون عن إعطاء نتائج إيجابية.

يبلغ بيليه 82 عاما ويُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، دخل المستشفى يوم الثلاثاء، لإجراء فحوصات شهرية، فتبين خلالها إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي.

ويقتصر علاجه الآن على المسكنات والأدوية التي تساعد على التنفس، ولا يزال يتلقى العلاج الكيماوي. وذكر تقرير طبي صدر يوم أمس الجمعة أن بيليه أظهر استجابة كافية للعلاج بالمضادات الحيوية وفي حالة مستقرة.

أزيل الورم السرطاني من القولون في العام الماضي، وبدأ بطل البرازيل التاريخي بتلقي العلاج بشكل منتظم.

ونشر بيليه في منشور له صورة له معروضة على مبنى في قطر، حيث يقام كأس العالم، وإلى جانبها جملة واحدة "تعافى قريبًا".