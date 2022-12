Ouverture d’une enquêter sur l’incident d’Ain Fouara

Les services de sécurité de la wilaya de Sétif ont ouvert une enquête sur l’incident de la statue d’Ain Fouara qui a été vandalisée, vendredi soir, par un jeune.

Selon, le responsable de la cellule d’Information et de Communication, commissaire de police auprès de la direction de wilaya de Sétif de la Sureté Nationale, Abdelouahab Aissani, la statue en question avait fait l’objet vendredi soir d’un acte de vandalisme de la part d’un jeune âgé de 37 ans, originaire de la wilaya de Sétif, avant que de policiers n’interviennent, au moment opportun, et n’arrêtent l’assaillant.

La même source ajoute que le jeune en question est, actuellement, placé en garde à vue pour être présenté devant le procureur de la République territorialement compétent.

il est à rappeler que ce monument historique et touristique a fait l’objet, auparavant, de plusieurs actes de sabotage, notamment, en 1997, 2006 et en 2017.