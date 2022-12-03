شبيبة القبائل تتنفس

حققت شبيبة القبائل، مساء اليوم السبت، فوزا ثمينا على نادي بارادو في مقابلة متأخرة عن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتقدم الضيوف مبكرا عن طريق بوزيدة في الدقيقة 7 قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني بواسطة مواقي (د48) وبوخنشوش (د75).

وتنفس أنصار "الكناري" الصعداء عند نهاية المقابلة حيث يعتبر هذا الفوز الأول في البطولة بعد شهرين.

ورغم ذلك يبقى النادي الأكثر تتويجا في الجزائر يعاني في المركز الـ14 بتسعة نقاط فقط من 11 مواجهة.

ومن المنتظر أن يدخل النادي في حقبة جديدة حيث تبقى تفاصيل صغيرة على استحواذ شركة "موبيليس" على أغلبية أسهم النادي المحترف.

وفي مقابلة أخرى، تجاوزت شبيبة الساورة ضيفها شبيبة قسنطينة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب 20 أوت ببشار.

وارتقى نسور الجنوب إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، فيما يبقى "السنافر في المرتبة الثانية بـ23 نقطة.

وفي مقابلتين أخرتين أجريتا زوال اليوم، تعادل شباب بلوزداد مع مولودية الجزائر (0-0)، واتحاد الجزائر مع وفاق سطيف (1-1).

النتائج

شباب بلوزداد - مولودية الجزائر 0-0

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف 1-1

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 3-1

شبيبة القبائل - نادي بارادو 2-0

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 26 10

2. شباب قسنطينة 23 12

3. وفاق سطيف 22 12

4. شبيبة الساورة 20 12

5. مولودية الجزائر 19 11

--. اتحاد خنشلة 19 12

7. اتحاد الجزائر 18 9

8. أمل الأربعاء 15 10

9. جمعية الشلف 14 12

10. مولودية وهران 13 11

--. مولودية البيض 13 12

--. نجم مقرة 13 12

13. اتحاد بسكرة 11 10

14. شبيبة القبائل 9 11

15. نادي بارادو 9 12

16.هلال شلغوم العيد 1 11.