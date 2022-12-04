هذه هي قيمة تحويلات الجزائريين من الخارج

أشار البنك الدولي في أحدث موجز يصدره عن الهجرة والتنمية إلى أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي. وأوضح البنك أن هذه النسبة تقل بشكل حاد عن الزيادة المسجلة في عام 2021 والتي بلغت 10.2%. وكشفت تقديرات الهيئة الدولية عن تحويلات من الجزائريين بلغت نحو 1.829 مليار دولار سنة 2022، مقابل 1.759 مليار دولار في 2021.

وارتفعت قيمة التحويلات الخاصة بالجزائريين ما بين 2022 و2021 بنحو 70 مليون دولار وبنسبة نمو تقدر بـ3.82 في المائة.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير التقديرات الخاصة بهيئة "بروتون وودز" إلى أن التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي. ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئيا بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي عانت منها بلدان المغرب العربي وارتفاع أسعار واردات القمح. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38%) والضفة الغربية وقطاع غزة (19%). ومن المتوقع حسب البنك الدولي أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3% في الربع الثاني من عام 2022.

وتبقى مصر تمثل أكبر قدر من إجمالي التحويلات، حيث سجلت سنة 2022 نحو 32.337 مليار دولار مقابل 31.487 مليار دولار في سنة 2021.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحويلات بـ62 مليار دولار في 2021 و56 مليار دولار في 2020 مقابل 54 مليار دولار في 2019.

وزادت التحويلات إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وهي المنطقة الأكثر تعرضا لتأثيرات الأزمة العالمية بنسبة 5.2% لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بنسبة 16.4% في العام الماضي (ويرجع ذلك أساسا إلى التدفقات القوية إلى نيجيريا وكينيا). ومن المتوقع، حسب البنك الدولي، أن تنخفض التحويلات في عام 2023 لتسجل 3.9% مع استمرار التطورات المعاكسة على الصعيد العالمي وأيضا على صعيد البلدان الإقليمية التي تمثل مصدرا للتحويلات. وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تشكل التحويلات حصة كبيرة في غامبيا (28%) وليسوتو (21%) وجزر القمر (20%). وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.8% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض من 8.7% قبل عام. ويبلغ متوسط ​تحويل الأموال من البلدان الواقعة في ممرات التحويل الأقل تكلفة 3.4% مقارنة بنسبة 25.2% للممرات الأكثر تكلفة. وقد سجلت نيجيريا تحويلات هي الأهم في إفريقيا جنوب الصحراء بـ20.945 مليار دولار في 2022 مقابل 19.483 مليار دولار سنة 2021، بينما سجلت كينيا تحويلات سنة 2022 بنحو 4.091 مليار دولار مقابل 3.770 مليار دولار في 2021، في حين سجلت السنغال تحويلات بـ2.710 مليار دولار في 2022 مقابل 2.658 مليار دولار في سنة 2021.

جدير بالذكر أن موجزا عن الهجرة والتنمية يحلل الاتجاهات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهجرة وهي: زيادة حجم التحويلات المالية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي وخفض تكاليف التحويلات، بالإضافة إلى خفض تكاليف توظيف المهاجرين.