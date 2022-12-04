تطمينات بخصوص بيليه

كشف تقرير جديد صدر عن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو خلال الساعات الماضية، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ما زال في حالة مستقرة بعد دخوله المستشفى هذا الأسبوع في خضم معركته مع سرطان القولون.

وأضاف التقرير أن بيليه صاحب الـ 82 عاما ،يستجيب جيدا للعلاج بعد تشخيص إصابته بعدوى تنفسية هذا الأسبوع، وأن حالته لم تتدهور في آخر 24 ساعة.

ودخل بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، المستشفى يوم الثلاثاء لإعادة تقييم علاجه من السرطان.

وخضع بيليه لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر 2021 ويتلقى العلاج في المستشفى بشكل منتظم، بينما قال الفريق الطبي بأنه ما زال يخضع للعلاج وهو في حالة مستقرة.

وجاء أحدث تقرير طبي بعد أن ذكرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" في وقت سابق يوم السبت أن أسطورة كرة القدم تحت الرعاية المُلطفة بعدما لم يعد العلاج الكيماوي يأتي بالنتائج المتوقعة.

وقالت الصحيفة أيضا إنه كان يعاني من تورم عام ومشاكل في القلب عند دخوله المستشفى هذا الأسبوع، مثلما ذكرت سابقا شبكة "ئي.إس.بي.إن البرازيل".