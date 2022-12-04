تحت ضغط الاحتجاجات.. إيران تلغي شرطة الأخلاق

بعد شهرين ونصف الشهر من احتجاجات عارمة أثارت غضباً دولياً وهزّت النظام في إيران، أعلن المدعي العام التخلي عن "شرطة الأخلاق"، وهذا عقب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في سبتمبر، أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، بدعوى مخالفتها قواعد اللباس الصارمة.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.

كما تابع أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" العمالية.

رغم أن الدوريات المشابهة لدوريات التوجيه كانت تعمل بأشكال مختلفة منذ ثمانينيات القرن الماضي في إيران، فإن نشاط هذه الدوريات تحت هذا الاسم بدأ في عام 2005.