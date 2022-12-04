الاحتلال الصهيوني يشن سلسلة غارات على غزة

شن طيران الإحتلال الصهيوني، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية فقد نفذت الطائرات الحربية الصهيونية ست غارات عنيفة على موقع القادسية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت طائرات الاحتلال موقعا آخر شرقي رفح جنوب قطاع غزة بغارتين.

وردا على العدوان، استهدفت المقاومة الفلسطينية طائرات الاحتلال الصهيوني الحربية بمضاداتها الأرضية في أجواء وسط قطاع غزة.

من جانبها زعمت إذاعة جيش الاحتلال الصهيونية أن القصف يأتي ردا على إطلاق صاروخ فلسطيني على المنطقة المحاذية لغلاف غزة.

وخلال القصف الصهيوني وبعده، دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات الصهيوينة المحاذية لجنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء أمس السبت سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالقرب من موقع ناحل عوز شرقي مدينة غزة.