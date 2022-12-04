غليزان: حجز 2542 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين و حجز 2542 كبسولة من المؤثرات العقلية بالإضافة إلى حجز 20 مليون سنتيم من عائدات البيع.

حيث جاءت القضية على إثر معلومات واردة إلى ذات الفرقة مفادها قيام شخص بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى أحد أحياء غليزان.وبعد عملية الترصد و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيف المشتبه فيه بصدد استلام كيس بلاستيكي من عند أحد شركائه أين ضبط بداخله على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـــ 2542 كبسولة.

ومواصلة للتحقيق تم حجز مبلغ مالي مقدر ب 20 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما، وقدما أمام وكيل الجمهورية عن قضية حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.