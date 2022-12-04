تبسة: العثور على جثتين داخل مسكن

عثر أعوان الحماية المدنية ليلة السبت إلى الأحد على جثتين في حالة متقدمة من التعفن داخل منزل بأحد الأحياء السكنية بوسط مدينة تبسة، حسبما جاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية لذات السلك النظامي.

وحسب ذات الوثيقة، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة في ساعة متأخرة من ليلة أمس لأجل تحويل جثتي شخصين متوفيين أحدهما رجل يبلغ من العمر حوالي 54 سنة وأخرى لامرأة (حوالي 55 سنة)، عثر على جثتيهما في درجة متقدمة من التعفن بمنزلهما العائلي بحي 600 سكن بذات المدينة.

وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية، تم نقل الجثمانين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة، وفتح تحقيق معمق في القضية، حسب ما خلص إليه ذات البيان.