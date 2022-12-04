داني ألفيس يدخل تاريخ كأس العالم

أصبح داني ألفيس أكبر لاعب برازيلي سناً يخوض مباراة في بطولة كأس العالم على مر تاريخها، وذلك بعمر 39 عامًا و210 يوماً.

وحقق ألفيس، رقمًا قياسيًا في بطولة كأس العالم، بعد مشاركته في مباراة "السامبا" والكاميرون، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دور المجموعات لفي نهائيات مونديال قطر.

وانتزع الظهير البرازيلي هذا الرقم القياسي من مواطنه المدافع تياغو سيلفا، الذي ظهر في مواجهة المنتخب الصربي، في الجولة الأولى من مونديال قطر عن عمر 38 عامًا و67 يومًا.

ويشارك داني ألفيس في أكبر بطولات العالم للمرة الثالثة، إذ سبق أن تواجد في نسختي 2010 و2014، فيما غاب عن مونديال روسيا 2018 بسبب إصابة بالغة ألمت به قبيل انطلاق المنافسات.

وكان المنتخب البرازيلي قد تصدر سلم ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، على أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ 16، في نهائيات كأس العالم المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.