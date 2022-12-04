سونلغاز دار البيضاء تطلق عملية مراقبة مجانية

أفادت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الأحد في بيان لها، أنها أطلقت، استجابة لانشغالات وطلبات زبائنها، عملية مجانية للمعاينة الداخلية للشبكة الغازية لمنازلهم، في إطار عملية أطلقتها سونلغاز مع حلول شتاء 2023.

و في بيانها، أعلنت المديرية "عن إطلاق خدمة مجانية لصالح المواطن تتمثل في المعاينة الداخلية للشبكة الغازية للمنازل بطلب من الزبون وذلك حفاظا على سلامة المواطنين من الاختناق بأحادي أكسيد الكربون و مخاطر الغاز بكافة أشكاله".

وتطلب المديرية في بيانها من الزبائن التابعين للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء الراغبين في فحص الشبكة الغازية الداخلية للمنازل، الاتصال بالرقم 3303، حتى يتمكن مصالح التوزيع من أخذ المعلومات اللازمة لتنقل الفرقة المختصة إلى الزبون لمعاينة كل الشبكة الداخلية للمنزل.

وفي حالة وجود خلل، يتم تبليغ الزبون لإصلاح الخلل وإعلام الزبون بالقواعد الأمنية والتقنية المعمول بها لدى شركة سونلغاز-التوزيع.

و دعت مديرية التوزيع للدار البيضاء زبائنها بالتحلي بروح المسؤولية حفاظا على الأرواح و التبليغ على أي تسرب غازي سواء بالاتصال بالرقم 3303 أو التقرب إلى إحدى الوكالات التجارية السبعة التابعة لمديرية التوزيع للدار البيضاء (المحمدية، الدار البيضاء، برج البحري، برج الكيفان، باب الزوار، درقانة وعين طاية).