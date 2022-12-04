التوقيع على 5 اتفاقيات بين الجزائر والأردن

أشرف كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، على التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

و قد تضمنت الاتفاقيات كل من مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية الثنائية، مشروع اتفاقية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

بالإضافة إلى مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري والمعهد الدبلوماسي الأردني كما تضمنت الاتفاقيات مشروع برنامج مشترك بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ومشروع اتفاق حول الاعتراف المتبادل للشهادات الأهلية للملاحين وبرامج التعليم ومستويات التدريب البحري.