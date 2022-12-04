الشلف: الإطاحة بشبكة تحترف السرقة والاعتداء على المواطنين

أطاحت فرقة البحث والتدخل للأمن بولاية الشلف بشبكة إجرامية مختصة في الاعتداء وسرقة ممتلكات المواطنين مع استرجاع عدد من المسروقات، حسبما علم اليوم الأحد لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الشلف أن في إطار مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص، تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص، كانت تقوم بالاعتداء وسرقة ممتلكات المواطنين.

ووفقا للمصدر، جاءت هذه القضية عقب تلقي مصالح الشرطة العديد من الشكاوى من طرف مواطنين مقيمين بعدة مناطق من الولاية، مفادها تعرضهم لسرقة مساكنهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيقات معمقة من طرف الضبطية القضائية لكل من أمن دائرة تنس والأمن الحضري التاسع وفرقة البحث والتدخل.

وأفضت التحريات والأبحاث إلى توقيف أحد عناصر الشبكة، مع تحديد هوية باقي أفراد المجموعة الإجرامية الذين ينحدرون من بلديات مختلفة من ولاية الشلف، الذين تم توقيفهم أيضا، ليبلغ بذلك عدد المشتبه بهم في هذه القضية سبعة أشخاص، حسب ذات المصدر.

كما مكنت هذه العملية من استرجاع مجموعة من المسروقات المتمثلة في أجهزة إلكترونية وكهرو-منزلية، أجهزة إعلام آلي، مع ضبط و حجز الأدوات والآلات المستعملة من طرف المجموعة الإجرامية في عمليات السرقة والاعتداءات.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية أحيل الموقوفون على محكمة تنس عن قضايا" تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب السرقة المقترنة بظرفي الليل واستحضار مركبة و التعدد"، "محاولة القتل العمدي" و "انتهاك حرمة مسكن".