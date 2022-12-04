ممول جديد لرائد القبة

تمكنت ادارة رائد القبة من التوقيع، مع مموّل جديد والخاص بالمستحضرات، حيث سيكون اسم شركة " بروتوليس "، على قميص الفريق انطلاقا من الجولة القادمة، ما سيفرج الوضع المادي قليلا عن فريق " لارسيكا" الذي وجد صعوبة كبيرة منذ بداية الموسم.

وتم امضاء العقد أمس بمقر الشركة بحضور ممثل عن إدارة رائد القبة المسير عبد الرحمان خودير وممثل عن الشركة.

وعلمت "الخبر" من مصادرها أن العقد سيمتد لغاية نهاية الموسم ومن بين ما يتضمنه تكفل الشركة بمنح الانتصارات ومصاريف أخرى، حيث تكفلت بتسديد منحة الفوز للاعبين في المباراة التي فاز بها الرائد على حساب غالي معسكر نهاية الأسبوع الماضي والمقدرة بثمانين مليون سنتيم.

وينتظر أن تعقد الإدارة برئاسة مولود بودينة جمعيتها العامة العادية في الأيام القادمة، حتى تتمكن من الحصول على اعانة مديرية الشباب والرياضة التي تنتظرها منذ بداية الموسم وكذا في غياب أي دعم من البلدية التي لم تقدم أي مبلغ للفريق منذ بداية الموسم.