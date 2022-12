Signature de 5 conventions entre l’Algérie et la Jordanie

Le président Tebboune, et le roi Abdellah de Jordanie, ont présidé dimanche la signature de plusieurs accords et mémorandum d’entente entre les deux pays.

Les accords ont concerné un projet de protocole d’entente sur les consultations politiques bilatérales, un projet de convention sur l’exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, ainsi qu’un projet de protocole d’accord entre l’Institut diplomatique et les relations internationales algérien et l’Institut diplomatique jordanien, et une convention entre l’APS et l’Agence de presse jordanienne “Petra”.