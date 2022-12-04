ملك الأردن ينهي زيارته للجزائر

أنهى الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد ظهر اليوم الأحد، زيارة دولة قام بها إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وكان في توديع العاهل الأردني بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

وخلال هذه الزيارة التي دامت يومين، أجرى الرئيس تبون محادثات على انفراد مع العاهل الأردني، توسعت بعدها لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وقبلها، كان الملك عبد الله الثاني بن الحسين قد خص باستقبال رسمي من قبل الرئيس تبون، حيث استعرض، ببهو رئاسة الجمهورية، تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

وقد تميزت هذه الزيارة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت عدة مجالات من بينها المشاورات السياسية، العلاقات الدبلوماسية، الإعلام، التعليم والتدريب البحري.

كما قلد رئيس الجمهورية، أثناء هذه الزيارة، ضيف الجزائر وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما وشح العاهل الأردني الرئيس تبون بوسام النهضة المرصع, الذي يعد أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية التي تمنح للرؤساء.