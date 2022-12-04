أوبك تقرر مواصلة خفض إنتاجها

قررت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من الدول خارج المنظمة (اوبك )، خلال اجتماعها الوزاري ال34 المنعقد اليوم الأحد عبر تقنية التحاضر عن بعد، مواصلة خفض إنتاجها بـ 2 مليون برميل يوميا شهري ديسمبر الجاري وجانفي المقبل. حسب ما افاد به وزير الطاقة والمناجم ، محمد عرقاب.

وبذلك تكون دول أوبك وحلفائها قد قررت المحافظة على نفس خطة خفض إنتاجها الإجمالي المقررة في اجتماعها في اكتوبر الماضي بفيينا .

وشارك في الاجتماع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب الذي قال إننا "عقدنا اجتماعات مهمة عن طريق الفيديو، على مستوى أوبك وأوبك . أتاحت لنا هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر البناءة حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمي وآفاق تطوره خلال الأسابيع والأشهر القادمة.اجتمعنا أمس لعقد الاجتماع 185 لمؤتمر أوبك حيث ناقشنا القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة وكذلك الجوانب المتعلقة بوسائل ضمان استقرار سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط والطويل."

وتابع عرقاب "بدا لنا أنه لعدة أسابيع ، كان لتراكم العوامل الهابطة تأثير سلبي على تقلب الأسعار واستقرار سوق النفط العالمية. المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي ، وتباطؤ الاقتصاد الصيني ، والتضخم المرتفع والدولار القوي تلقي بثقلها على آفاق نمو الطلب العالمي على النفط حيث يتم توفير الإمدادات الكافية في السوق".

وفي نهاية المناقشات، أضاف الوزير "قررنا مواصلة جهودنا المشتركة داخل أوبك لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية ، وفقًا للاتفاقية التي أبرمناها في 5 أكتوبر في فيينا، نحن لا نزال يقظين للغاية للتغيرات في أساسيات سوق النفط الدولي".