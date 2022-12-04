العاصمة : توقيف مروجي المخدرات بالشراقة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالشراقة (الجزائر العاصمة)، 4 أشخاص مسبوقين قضائيا ومشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار مختصة في بيع المخدرات والمؤثرات العقلية مع حيازة أسلحة مختلفة، حسب بيان أصدره أمن ولاية الجزائر، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر أن مصالح أمن ولاية الجزائر،ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بالشراقة, عالجت قضية تكوين جمعية أشرار مختصة في البيع والمتاجرة والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس مختلفة الأنواع والأصناف وسلاح ناري دون ترخيص، وهي العملية التي أسفرت عن توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم ومسبوقين قضائيا.

وقد تمت هذه القضية تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا --حسب البيان-- الذي أشار إلى أن عناصر فرقة الشرطة القضائية وبعد تنفيذ أذونات بالتفتيش، ضبطت وحجزت سلاحا ناريا على شكل قلم و4 أسلحة بيضاء محظورة وصاعقا كهربائيا ومبلغا ماليا بالعملة الوطنية يقدر ب149 مليون و 550 ألف سنتيم.

كما تم ضبط 1.6 كغ من القنب الهندي و 1696 قرص من المؤثرات العقلية إضافة إلى 12 هاتف نقال، يضيف ذات المصدر.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية.