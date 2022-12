L'Opep+ continuera de baisser sa production

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, ou l'Opep+, ont décidé dimanche, lors de leur 34ème réunion ministérielle, tenue par vidéo-conférence, de continuer à baisser la production pétrolière totale de l'alliance de 2 millions de barils/jour en décembre en cours et janvier prochain, a indiqué le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Les 23 pays de l'Opep+ (13 membres de Opep et 10 pays producteurs non membres) ont opté ainsi, pour décembre et janvier, pour le maintien de leur plan de baisse de leur production globale, décidé lors de leur réunion à Vienne (Autriche), en octobre dernier.