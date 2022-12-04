تبسة : إدانة مضارب بعشر سنوات سجنا

أدانت محكمة تبسة شخصا بعشر (10) سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية بسبب تورطه في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما جاء اليوم الأحد في بيان صادر عن ذات المحكمة.

وأفاد البيان أنه وفي إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة بالمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع وعملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري، صدر في حقه حكم يقضي بمعاقبته بعشر (10) سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مع مصادرة بضاعته.

وخلص ذات البيان إلى أن الجهات القضائية تسهر على مكافحة كل أشكال المضاربة غير المشروعة وفقا لأحكام القانون رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2022 والذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا وعقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة