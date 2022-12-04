وفاة وزير الشؤون الدينية الأسبق سعيد شيبان

توفي ، اليوم الأحد، وزير الشؤون الدينية الأسبق سعيد شيبان عن عمر ناهز 97 عاما إثر مرض عضال.

الفقيد من مواليد منطقة الشرفة بولاية البويرة، تقلد منصب وزير الشؤون الدينية بين 1989 و1991 ،كما كان عضوا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي ترأسها شقيقه المرحوم عبد الرحمان شيبان.

وقد شارك المرحوم، بصفته أستاذا في طب العيون، في تأسيس الجمعية الجزائرية لتاريخ الطب رفقة البروفيسور أحمد عروة، بالإضافة الى إسهامه في إعداد المعجم الطبي الموحد.

وبهذه المناسبة الاليمة ، قدم وزير الشؤون الدينية ، تعازيه لعائلة الفقيد ، داعيا الله أن يسكنه فسيح الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .