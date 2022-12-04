ولادة سبعة أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة بمستغانم

حديقة الحيوانات بحظيرة التسلية والترفيه" موستالاند" لمستغانم ولادة سبعة أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة،حسبما علم اليوم الأحد من إدارة الحديقة.

ويتعلق الأمر بتوأم مكون من أربعة أشبال بيضاء اللون من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة ولدت قبل شهر وثلاثة أشبال أخرى بنية اللون خلال الأسبوعين الماضيين وفقا لما صرح به لوكالة الأنباء الجزائرية ، مدير العيادة البيطرية بموستالاند, بلخضر واسيني.

وذكر بأن التوائم توجد حاليا في وضعية صحية جيدة, وقد وفر الفريق الطبي على مستوى الحديقة جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية.

وأبرز المتحدث بأن اللبؤة "جولييت" التي أنجبت التوائم الأربعة البيضاء اللون قد سبق لها إنجاب سبعة أشبال في ولادة واحدة "وهي حالة نادرة على المستوى العالمي".

وعرفت حديقة موستالاند منذ افتتاحها في جوان 2017 عدة ولادات ناجحة لأشبال من الفصيلة الإفريقية (15 شبل) من بينهم 6 أشبال بيضاء اللون انقرضت في الطبيعة ولم يعد لها وجود إلا في بعض الحدائق في العالم