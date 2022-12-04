الرئيس تبون يعزي في وفاة الوزير الأسبق شيبان

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد ،تعازيه إلى عائلة المجاهد المرحوم سعيد شيبـان.

وجاء في رسالة التعزية "تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة الدكتور الـمرحوم المجاهد سعيد شيبان، وإذ أستحضر معكم في هذا الابتلاء نضال الفقيد في الحركة الوطنية منذ أن انتمى مبكرًا إلى الكشافة الإسلامية الجزائرية وحزب الشعب، ومكارمه التي استحق بها أستاذًا وطبيبًا ووزيرًا التقدير والاحترام، أتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر الـمواساة، داعيا الـمولى عزّ وجلّ أن يلهمكم الصبر والثبات، ويسكن الفقيد جنة الرضـوان .. عظّم الله أجـركُم، وأحسن عزاءكم". " إنّا لله وإنّا إليه راجعـون ".