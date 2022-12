Intempéries prévues cette semaine

Les prévisions météorologiques s’attendent à enregistrer des intempéries et des températures très basses, au niveau de plusieurs wilayas du pays.

L’Office national de la météorologie (ONM) a annoncé, ce dimanche, l’arrivée des pluies et du froid au cours des prochains jours.

Un froid hivernal, devrait s’installer dans plusieurs wilayas en Algérie, notamment, au niveau des régions du centre algérien.

Les mêmes services ont fait savoir que quelques précipitations devraient être observées à compter du mardi après-midi, notamment, au niveau des wilayas de Laghouat, El-Bayadh, Touggourt et El Oued. Ainsi.

Ces intempéries se poursuivent jusqu’à mercredi matin et concerneront les villes de Tipaza, Alger, Boumerdès et Tizi-Ouzou.

Les températures atteindront les 27 degrés Celsius sur les régions Nord de l’Algérie, à partir du lundi 5 décembre jusqu’au mercredi 7 décembre 2022.