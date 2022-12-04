إيفاد بعثة جزائرية لتلقي تكوين في تسيير الأوقاف بالأزهر

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن إيفاد بعثة جزائرية تضم 20 إطارا إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين، التابعة لجامع الأزهر بمصر، وذلك لتلقي تكوينا في مجال تسيير الأوقاف.

و أوضح الوزير خلال لقاء توجيهي جمعه مع المستفيدين من الدورة التكوينية أن "الهدف من تنظيم هذه الدورة التكوينية ، يتمثل في تعزيز المعارف وتبادل الخبرة في مجال تسيير الأوقاف لتكون بمثابة مرافق للسلطات العمومية من أجل المساهمة في التنمية الوطنية لاسيما من خلال توفير مناصب شغل".

و بعد أن أشار إلى المساعي الرامية إلى "تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بالأوقاف لجعلها مواكبة للتطورات الحاصلة في مجال تسييرها"، أبرز السيد بلمهدي المكانة التي يوليها القطاع إلى "التكوين المتواصل" لمنتسبيه على اختلاف مناصبهم ومسؤولياتهم وذلك من أجل رفع مستوى الأداء وكذا الخدمات التي تقدمها الوزارة.