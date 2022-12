« Thighri Oussirem » ou l’espoir des handicapés

Un centre national pour handicapés a été inauguré, ce dimanche 4 décembre au pied du Djurdjura, dans la commune d’Ait Boumahdi, daïra des Oucaifs, wilaya de Tizi-Ouzou.

Ce projet a vu le jour à l’occasion de la journée internationale des handicapés, qui coïncide au 03 décembre de chaque année.

il a été baptisé : « Centre Psychopédagogique Ath Boumahdi ».

La cérémonie d’inauguration s‘est déroulée en présence des habitants du village d’Ait Boumahdi, des villages voisins, des autorités locales, mais aussi des fondateurs de cette initiative, et du président de l’association « Tighri Oussirem». L’initiative a été accomplie en collaboration avec l’association « Assirem Imudhan », de la wilaya de Tizi-Ouozou. .

Ce centre s’occupera de la prise en charge totale des handicapés, moteur, mais aussi mental, de l’ensemble de la population locale et nationale.

Il est financé par les dons des bienveillants et de l’ensemble des algériens qui se soucient du sort de cette catégorie de citoyens.

Il est à noter que des portes ouvertes, avec des expositions de produits réalisés par ces enfants, accompagnées d’une conférence-débat, sont animées à l’occasion.