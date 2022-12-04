الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن النصب الالكتروني

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية باتنة من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط على المستوى الوطني وتمتهن النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' من خلال تكوين جمعية أشرار وإخفاء أشياء مسروقة، حسب ما جاء يوم الأحد في بيان للمجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

و تضم هذه الشبكة وفقا لذات البيان 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 38 سنة، حيث تم توقيف 6 أشخاص منهم ، فيما لا يزال اثنان في حالة فرار.

و جاءت العملية بعد شكاوي قدمها مواطنون ينحدرون من عدة ولايات من الوطن بخصوص تعرضهم للنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك"، يتم استدراجهم من خلال صفقات وهمية لبيع أجهزة كهرومنزلية لسلب أموالهم، وفقا لنفس المصدر.

و قد مكن العمل بجميع التقنيات وأساليب التحري من حجز مركبتين استعملتا في الجريمة واسترجاع أجهزة كهرو منزلية كانت معدة للبيع عن طرق النصب، يضيف نفس المصدر.

و قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، كما جرى توضيحه.