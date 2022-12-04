الندوة ال47 للايكوكو ستنعقد في سرقسطة بإسبانيا

تنعقد الطبعة ال 47 للندوة التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي و التضامن معه (الايكوكو) العام المقبل في سرقسطة بإسبانيا.

أوضح ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بوشرايا بشير، أن "إلايكوكو قررت تنظيم المؤتمر السابع والأربعين، العام المقبل، في مدينة سرقسطة الإسبانية".

و جاء في البيان الختامي الصادر باللغة الإسبانية، والذي تم اعتماده في اختتام اشغال الندوة ال 46 التي عقدت في 2 و 3 ديسمبر الجاري في برلين (ألمانيا): "قررت الايكوكو عقد مؤتمرها السابع والأربعين في سرقسطة، إسبانيا".

و قد احتفظت الايكوكو في البداية باسم مدينة "ايفري سورسان" الفرنسية لاستضافة أعمال النسخة القادمة من الندوة، و بعد ذلك تم اختيار سرقسطة بعد أن تقدم ممثلو هذه المدينة المتواجدة في شمال - شرق إسبانيا بطلب احتضان مدينتهم لهذا الحدث، حسب ما أوضحته مصادر متطابقة لوكالة الأنباء الجزائرية.

للتذكير، يعود تاريخ آخر مرة استضافت فيها المدينة الإسبانية ندوة الايكوكو إلى عام 2004 في نسخته الثلاثين، والتي حضرها أكثر من 400 شخص من 17 دولة.