مسيرة احتجاجية عارمة بالرباط

شهدت مدينة الرباط صباح اليوم الأحد انطلاق المسيرة الاحتجاجية المبرمجة منذ مدة ضد غلاء الأسعار والقمع، بمشاركة آلاف المواطنين، وعدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، تنديدا بتفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية إلى درجة جعلت ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر.

المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية تحت شعار "جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر"،انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط، طالبت بالتوقف عن تكميم الأفواه واستهداف الحريات النقابية والسياسية، ووقف الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواد الأساسية.

وندد المشاركون في هذه المسيرة الوطنية بالغلاء الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين، محملين المسؤولية للسياسات اللااجتماعية التي عمقت الفقر والهشاشة في مقابل مواصلة اغتناء فئة تقتات على بؤس ملايين الأسر الفقيرة.

وعبر المواطنون خلال المسيرة عن حجم القهر الكبير الذي يعيشونه أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الأساسية و تأزم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية جراء اتساع رقعة الفقر والبطالة.

ومن جملة الشعارات التي رفعتها المسيرة "كيف تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين" و"المحروقات حررتوها والأسعار غليتوها" و"بلادي فلاحية والخضرة غالية عليا" و"حرية كرامة عدالة اجتماعية".

ووسط حضور نقابي كبير، انتقد المشاركون في المسيرة التي توجهت نحو البرلمان، تجميد الأجور وعدم الزيادة فيها ورفض حكومة المخزن السلم المتحرك للأجور والاستمرار في التقشف في الميزانيات المرصودة للخدمات العمومية ومناصب الشغل والبرامج الاجتماعية والاستثمار العمومي.

وإلى جانب التنديد بالغلاء الذي قهر المغاربة، في ظل الصمت الحكومي، عرفت المسيرة الاحتجاجية رفع شعارات مطالبة بالحرية الفورية للمعتقلين السياسيين والصحافيين والنشطاء معتقلي الرأي، وحمل المحتجون صورا لمعتقلي حراك الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي إضافة إلى صور الصحافيين والنشطاء توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسعيدة العلمي ونور الدين العواج وغيرهم.

وندد المتظاهرون بتزايد الاعتقال السياسي في المغرب وملء السجون بالنشطاء بسبب تعبيرهم عن آراءهم، وطالبوا بوقف سياسة تكميم الأفواه ومحاكمة النشطاء والصحافيين، كما استنكروا التضييق على الحريات النقابية واعتقال النشطاء وقمع الاحتجاجات الاجتماعية لمختلف الفئات وبكل المناطق المغربية.