مخططات استيطانية وتهويدية خطيرة تستهدف الأقصى

قالت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس، إنها رصدت مخططات استيطانية وتهويدية خطيرة تستهدف المسجد الأقصى والقدس خلال نوفمبر الماضي.



وأظهرت معطيات وثقتها المؤسسة في تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال في القدس خلال نوفمبر الماضي، أن قوات الاحتلال اقترفت 762 انتهاكًا في مدينة القدس موزعة على 16 نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان، وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات الاقتحامات والمداهمات بنسبة 33.9% يليها الاعتقالات بنسبة 18.8%. ورصد التقرير استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 31 آخرين، بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال المواطنين، فضلًا عن تعرض ما لا يقل عن 45 شخصًا للضرب والتنكيل، وتنفيذ 53 حادث إطلاق نار واعتداء مباشر في أحياء القدس المحتلة.



ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال 258 عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 143 مواطنًا، منهم 8 نساء و20 طفلًا، واستدعت 19 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 17 شخصًا.



وعلى صعيد عمليات الهدم، وثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال 15 عملية هدم وتوزيع إخطارات، كما نشرت إعلانات للاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، إلى جانب مشاركة 4239 مستوطنًا وأكثر من 90 ألف تحت مسمى سائح، في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 22 يومًا.



