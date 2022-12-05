أم البواقي: إدانة مضارب بالسجن النافذ

أدانت محكمة عين البيضاء بولاية أم البواقي شخصا بسبع سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة1 مليون دج، بسبب تورطه في قضية مضاربة في سلع مدعمة، حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح نفس المصدر، أنه قد تمت متابعة المدعو (ب.ع) عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم قضي فيه بإدانة المتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة في سلع مدعمة و معاقبته بسبع سنوات حبسا نافذة و 1مليون دج غرامة نافذة"، ومنعه من ممارسة التجارة لمدة خمس سنوات.

يذكر أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 28 ديسمبر2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.