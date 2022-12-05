5 ديسمبر 2022
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5 ديسمبر 2022 °C

Mondial: programme de la journée

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5 ديسمبر 2022 ()
F.G
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Japon - Croatie 16h

Brésil - Corée du Sud 20h

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