خط جوي جديد يربط مرسيليا بهذه الولاية

كشف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الإثنين بجيجل أن خطا جويا جديدا يربط جيجل بمرسيليا (فرنسا) سيتم فتحه بدءا من شهر مارس المقبل.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بالقاعة الشرفية لمطار فرحات عباس و ذلك في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل رفقة وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أنه ونظرا لعديد الطلبات المودعة لدى مصالحه من طرف نواب البرلمان وكذا السلطات المحلية، فقد تقرر فتح خط جوي جديد يربط جيجل بمرسيليا (فرنسا) بمعدل رحلتين أسبوعيا وذلك ''بدءا من شهر مارس من السنة المقبلة (2023)''.

وأضاف بلجود أن هذا الإجراء من شأنه إعادة تفعيل نشاط مطار فرحات عباس على المستوى الدولي على أن يتم فتح خطوط أخرى تجاه باريس لاحقا.

وأفاد وزير النقل كذلك بأن تفعيل مخطط الرحلات الجوية يأتي ''تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهادفة إلى تفعيل كل المطارات الداخلية'' من خلال تدعيم الرحلات الداخلية، فضلا عن تدعيم أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة وكذا فتح الاستثمار في هذا المجال أمام الخواص.

وأبرز بلجود في هذا السياق أن مطار فرحات عباس سيتعزز برحلتين إضافيتين تربطان الجزائر العاصمة بجيجل ''بدءا من شهر جانفي 2023"، ليرتفع بذلك عدد الرحلات إلى تسع رحلات أسبوعيا بين جيجل والجزائر العاصمة.

وأشار كذلك إلى أن القطاع يعمل على العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل جائحة كوفيد-19 مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي.