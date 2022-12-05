إدارة "الحمراوة" تفصل في مستقبل بلعطوي

جددت إدارة مولودية وهران ثقتها في مدربها عمر بلعطوي على الرغم من الإخفاقين الأخيرين في منافستي كأس الجزائر والبطولة مما دفع المعني إلى الاستقالة.

وأوضح مصدر من النادي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المدافع الدولي السابق أعرب عن رغبته في ترك منصبه، إلا أن رئيس النادي يوسف جباري رفض استقالته مجددا ثقته فيه.

وتعرضت المولودية مؤخرا إلى إقصاء مفاجئ من الدور الـ32 لكأس الجمهورية على ميدانها وأمام فريق من الدرجة الثالثة (أولمبي أقبو)، قبل أن تتكبد خسارة ثقيلة في المباراة الموالية على ميدان وفاق سطيف (4-0)، برسم الجولة الـ 12 من البطولة.