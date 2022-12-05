غرداية : حجز أزيد من 32 قنطارا من اللحوم البيضاء

تم حجز 32.20 قنطارا من اللحوم البيضاء و 120 كلغ من أحشاء الدجاج غير صالحة للاستهلاك من قبل فرقة حماية البيئة والعمران التابعة لأمن ولاية غرداية، حسب بيان نشرته اليوم الإثنين خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات الهيئة الأمنية.

ونفذت العملية إثر توقيف شاحنة كانت تحمل هذه البضاعة "الجد حساسة" في ظروف غير صحية ودون احترام شروط النظافة وسلسلة التبريد، كما لوحظ انتشار ديدان بهذه المادة الغذائية، كما أوضح البيان.

وفور إبلاغ ذات المصالح الأمنية أعوان مصالح البيطرية للتجارة ومكتب النظافة، حيث تبين بعد فحص هذه الكمية من اللحوم البيضاء أنها غير صالحة للاستهلاك البشري وتشكل خطرا على صحة المواطنين، مثلما أضاف المصدر ذاته. وتأتي هذه العملية في إطار حماية المستهلك ومكافحة نشاط المضاربة، وكذا متابعة تموين الأسواق المحلية ومراقبة الجودة وتوفير المواد الغذائية، مثلما أشير إليه.

وأسفرت التحريات الأمنية على توقيف ثلاثة أشخاص الذين قدموا أمام الجهات القضائية بتهمة الإضرار "بصحة المستهلك والاحتيال والنصب وعدم الامتثال لشروط النظافة و سلسة التبريد"، حسب المصدر ذاته. وقد أدين موقوفان بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية، في حين استفاد شخص آخر بالبراءة، وفق ذات البيان الأمني.