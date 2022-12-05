أسعار النفط تتعافى

تحسنت أسعار النفط، اليوم الإثنين، عقب اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من الدول خارج المنظمة (أوبك+)، حيث تقرر الإبقاء على مواصلة خطة الإنتاج النفطي للتحالف المقررة في أكتوبر الماضي.

وتحسن سعر خام برنت تسليم شهر فيفري بنسبة 1.78 بالمائة إلى 87.09 دولارا للبرميل.

وبدوره ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.83 بالمائة ليستقر عند 81.44 دولارا للبرميل.

وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها من الدول خارج، خلال اجتماعها الوزاري ال34 أمس الأحد، مواصلة خطة إنتاجها النفطي المقررة في أكتوبر الماضي المتعلقة بخفض إنتاجها بـ 2 مليون برميل يوميا شهري ديسمبر الجاري و جانفي المقبل.

وأوضحت أوبك+ في بيان صحفي أنها على استعداد لعقد اجتماع في "أي وقت لاتخاذ إجراءات إضافية عاجلة"، إذا اقتضى الأمر.