هل سيكون كريستيانو الأعلى أجرا في العالم؟

كشف اليوم الإثنين، تقرير إسباني عن تفاصيل جديدة بخصوص انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي.

و وفق صحيفة " ماركا"، فإن الدولي البرتغالي سيلعب لنادي النصر لمدة موسمين ونصف كما تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.

و وحسب المصدر ذاته، فإن" الدون" سيحمل ألوان النصر بداية من الفاتح من جانفي المقبل وهو الذي أنهى علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين عن إنطلاق نهائيات كأس وهو مايسمح له بالتفاوض مع أي ناد.

وختمت " ماركا"، بأن كريستيانو سيتحصل على ماقيمته 200 مليون يورو في الموسم كمبلغ إجمالي يتضمن الحوافز والإعلانات.