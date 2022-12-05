عرقاب: أوبك و أوبك+ تسعى لضمان توازن السوق الدولي

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن مسعى واستراتيجية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وكذا تحالف أوبك + متواصلان لضمان توازن السوق الدولي وتوازن أساسياته.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، إن "توازن السوق هو الهدف الأسمى لقرارات أوبك و أوبك + فدائما نسعى لهذا التوازن. كل تقاريرنا في أوبك و أوبك+ تدعم هذه النظرة والاستراتيجية. هدفنا ضمان إمدادات سليمة وأساسيات السوق العالمية تكون سليمة أيضا".

وأوضح أن الغاية تتمثل في مرافقة كل التطورات الاقتصادية عبر العالم وتوفير هذه المادة الطاقوية (النفط) للعالم، مشيرا إلى أن قرار أوبك+ المتخذ الأحد والقاضي بمواصلة خطة الإنتاج النفطي للتحالف المقررة في أكتوبر الماضي جاء بعض ملاحظة "بعض الاختلالات في السوق" النفطي العالمي.

وقال في هذا الشأن، "لاحظنا بعض الاختلالات في السوق وقررنا مواصلة جهودنا المشتركة بين دول أوبك وغير أوبك لتدعيم قرارنا لشهر أكتوبر الماضي وسنواصل إلى غاية نهاية سنة 2023" مضيفا أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة هذه القرارات ستجتمع في الفاتح فيفري 2023 لدراسة السوق العالمية للنفط حيث ستتخذ قرارات "تناسب المرحلة".