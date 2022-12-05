اتصالات الجزائر تطلق خدمة جديدة

أطلقت اتصالات الجزائر خدمة جديدة للفيديوهات حسب الطلب "Dzair Play" التي يمكن استخدامها عبر تطبيقها المحمول بنظام التشغيل "أندرويد" أو عبر متصفح جهاز الحاسوب.

وأوضحت اتصالات الجزائر في بيان لها أنه "يتسنى للمشتركين في عروض Idoom Fibre وIdoom ADSL/VDSL بسرعة تدفق 15 ميغا فما فوق، الاطلاع مجانا وبشكل غير محدود على تشكيلة من الوثائقيات والأفلام الجزائرية".

وللاستفادة من هذه الخدمة التي تم إطلاقها بمساهمة المركز الجزائري لتطوير السينما والمركز الوطني للسينماتوغرافيا والسمعي البصري، يكفي فقط تسجيل الدخول إلى واجهة "Dzair Play " لاتصالات الجزائر من خلال إدخال رقم الهاتف الثابت ورقم الزبون الظاهر على الفاتورة أو عقد الاشتراك.

ويمكن تحميل تطبيق "Dzair Play" مجانا عبر متجر التطبيقات Google Play أو على العنوان الإلكتروني التالي : www.dzairplay.dz.

وقالت اتصالات الجزائر أن هذا المسعى يندرج في إطار استراتيجيتها الرامية إلى "تعزيز وتشجيع المحتوى الرقمي الجزائري مع تسليط الضوء على التراث الثقافي الوطني".