قسنطينة : كشف ورشة سرية لتفكيك و تعديل السيارات

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة الخروب لأمن ولاية قسنطينة من كشف ورشة سرية تنشط في مجال تفكيك و تعديل المركبات و توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و 30 سنة متورطين في عدة قضايا متعلقة بسرقة مركبات، حسب ما علم اليوم الاثنين من رئيس خلية الاتصال و الإعلام بأمن الولاية.

وأوضح ضابط الشرطة الرئيسي بلال بن خليفة لوكالة الانباء الجزائرية ، أن حيثيات القضية تعود لتلقي المصلحة عدة شكاوي من قبل ضحايا بخصوص تعرض مركباتهم لفعل السرقة من طرف مجهول، حيث تم فتح تحقيق معمق في القضية، مكن من التعرف على هوية الفاعل الذي كان يوهم ضحاياه بعقد صفقة لشراء سياراتهم.

وفصل ذات المسؤول الأمني أنه بتمديد الاختصاص لإحدى الولايات الداخلية، تم توقيف مشتبه فيه ثاني و اكتشاف ورشة سرية تنشط في مجال تفكيك و تعديل المركبات و حجز عتاد مستعمل في السرقات و ضبط ست (6) سيارات سياحية محل سرقة من عدة

ولايات و شاحنة أيضا محل سرقة, منها ما تم تزوير رقمها التسلسلي و كذا بطاقات رمادية و قطع غيار و قطع معدنية لهياكل مركبات.

كما تم حجز مفك براغي مخصص لتشغيل محركات السيارات و رافعة محركات و مواد كيميائية مجهولة تستعمل في عمليات التعديل ليتم تحويل المعني رفقة المضبوطات لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة, يضيف المصدر.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق،تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن تهمة ''تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية في إطار منظم للاعتداء على الأشخاص والأملاك و السرقة بالتعدد في إطار جماعة إجرامية منظمة و لإخفاء العمد لأشياء مسروقة متحصل عليها من جناية النصب والاحتيال عن طريق تكنولوجيا الإعلام والاتصال و انتحال هوية و اسم الغير في ظرف كان من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية'، حسب ما خلص إليه ذات المصدر الأمني.