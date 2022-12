Algérie Télécom lance une nouvelle offre

Algérie Télécoms a lancé une nouvelle offre vidéo à la demande « Dzair Play », utilisée soit sur Android ou sur ordinateur.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, Algérie Télécom a expliqué que les abonnés aux offres « Idoom Fibre » et « Idoom ADSL/VDSL » d’une connexion atteignant 15 mégas et plus pourront consulter gratuitement et d’une façon illimité un bouquet de documentaires et films algériens.

Afin de bénéficier de cette offre qui a été lancée en collaboration avec le centre algérien de développement du cinéma et le centre nationale de cinématographie et de l’audiovisuel, il suffit juste de s’inscrire sur la plateforme « Dzair Play » d’Algérie Télécom en introduisant son numéro de téléphone et le numéro de client qui apparait sur la facture ou le contrat d’abonnement, précise la même source.