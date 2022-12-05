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بنك التوفير والاحتياط يفتتح وكالة جديدة للصيرفة الاسلامية

مال و أعمال
5 ديسمبر 2022 ()
خ.د/وأج
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افتتح بنك-الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط اليوم الاثنين بعين بنيان بالعاصمة وكالة بنكية جديدة تتوفر على شباك للصيرفة الاسلامية،حسبما افاد به بيان لهذا البنك العمومي.

و اوضح ذات المصدر انه "في اطار مواصلة سياسة تطوير شبكة وكالاته،فان بنك-الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، يفتتح اليوم 05 ديسمبر 2022، وكالة بنكية جديدة تتوفر على شباك للصيرفة الاسلامية،على مستوى مدينة عين بنيان بولاية الجزائر" و اضاف البيان ، ان هذ الانجاز الجديد يرفع عدد وكالات الصندوق الى 222 و عدد شبابيك الصيرفة الاسلامية الى 68.

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