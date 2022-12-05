المسيلة: توقيف مضارب وحجز كمية من الحليب

تمكن عناصر الأمن الحضري الحادي عشر لمدينة المسيلة من حجز 253 كيسا من الحليب المبستر المدعم كان موجها للمضاربة وتوقيف شخص متورط، حسب ما علم اليوم الإثنين من خلية الاتصال لهذا الجهاز الأمني.

و قد تم حجز هذه الكمية من الحليب بعد أن قامت عناصر الشرطة بعملية مراقبة لمحل تجاري يقع بمدينة المسيلة، وفق ما أفادت به خلية الاتصال و الإعلام لأمن الولاية.

و استنادا لذات الخلية، فإن الشخص الموقوف كان يقوم بتخزين هذه الكمية من الحليب بطريقة مشتبه فيها و ذلك في الجانب الخلفي لهذا المحل التجاري بغية إخفائها عن المستهلكين. و قد تم تحرير مخالفة ضد صاحب المحل عن تهمة ''المضاربة غير الشرعية لمادة الحليب المدعم''، يضيف نفس المصدر الذي أشار إلى أن هذا التاجر قد تم إيداعه رهن الحبس المؤقت.