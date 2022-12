Ouverture d'une enquête sur les incidents de Serbie-Suisse

La Fifa a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête visant la Fédération serbe et ses supporteurs après les incidents du match contre la Suisse, le 2 décembre dernier.

L'ambiance entre Serbes et Suisses était tendue après la qualification des suisses pour les huitièmes de finale (3-2). Les joueurs ont parfois semblé sur le point d'en venir aux mains. Granit Xhaka, capitaine de la Suisse, a lui été filmé alors qu'il semblait s'invectiver avec le banc serbe et lui adresser un geste vulgaire. En 2018, la Suisse avait déjà battu les Serbes 2 à 1 dans une ambiance tendue quand Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri avaient fêté leurs buts en mimant des deux mains l'aigle du drapeau albanais, provoquant l'ire de la Serbie.

Les familles de Xhaka et de Shaqiri sont originaires du Kosovo, une ancienne province de Serbie, indépendante depuis 2008. Cette indépendance n'est pas reconnue par la Serbie qui considère toujours le Kosovo comme partie intégrante de son territoire.

Dans leur vestiaire lors du match contre le Brésil, les joueurs serbes avaient affiché un drapeau de la Serbie incluant le Kosovo, suscitant à leur tour une vive colère dans ce petit pays des Balkans et conduisant la Fifa à ouvrir une première procédure disciplinaire.