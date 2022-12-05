الوزير الأول أمر بتسريع دراسة الملفات

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اليوم الاثنين ان الجزائر بلغت مراحل متقدمة في إطار الإستراتيجية المسطرة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتطوير المؤسسات الناشئة، وهي تطمح لبلوغ مليون حامل مشروع السنة القادمة.

وأوضح الوزير الأول خلال افتتاحه لمعرض للشركات الناشئة على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، الذي افتتح اليوم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية أن "هذا التقدم المحرز جاء بفضل مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان المؤسس لمناخ المؤسسات الناشئة في الجزائر ووضع مع أول حكومة (منذ توليه رئاسة البلاد) وزارة مكلفه بالمؤسسات الناشئة".

وخلال استماعه لمختلف عروض وانشغالات مسيري هذه الشركات، دعا بن عبد الرحمن الذي كان مرفوقا بوزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد ، دعا الشباب الجزائري للالتفاف أكثر حول هذه الاستراتيجية.

وأمر الوزير الأول بتسريع دراسة الملفات على مستوى الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة قصد تمكينها من الحصول على مصادر التمويل الضرورية.

وتابع بأن محفظة تسيير صناديق الاستثمار الولائية المقدرة بـ 58 مليار دج بمعدل مليار دينار لكل ولاية ستسمح بتعزيز قدره الصندوق أكثر على تمويل أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة.

وأشار إلى وجوب التحول من التسيير الإداري البحت إلى التسيير الاقتصادي قائلا: "لابد من المضي في المقاربات الاقتصادية والمالية في تسيير المؤسسات الناشئة".

وأكد على أهمية التكوين لتمكين الشباب من الحصول على الخبرة اللازمة وتحفيزهم لإطلاق مشاريعهم مؤكدا عزم الدولة على تقديم كل الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة الوطنية.

ودعا هذه المؤسسات إلى رفع تحدي إنتاج الشرائح الالكترونية الخاصة بوثائق التعريف البيومترية محليا وتوسيع المشاريع الخدماتية التي تروج للسياحة سيما في الجنوب.

يذكر أن المعرض عرف مشاركة 20 مؤسسة منها 12 من دول افريقية ضمن حاضنة "incub me" و8 مؤسسات جزائرية، تهتم بتخصصات التجارة الالكترونية والصناعات والتكنولوجية والمالية والنقل والخدمات والتعليم.